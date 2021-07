Ein Leben voller Musik

Gernstedt - Helmut Judersleben hat wieder Platz genommen in „seiner“ Kirche, der von Gernstedt. In dem kleinen Dorf zwischen Bad Kösen und Eckartsberga ist der heute 84-Jährige groß geworden, hier wuchs er nicht nur mit der Landwirtschaft auf, sondern auch mit der Musik. Schon mit fünf Jahren hatte er sich ans Klavier seines Großvaters gesetzt und losgelegt. Musik war und ist sein Leben, sein größtes „Projekt wohl die Gründung des Chores „Liederkreis am Lanitztal“.

Jetzt, in der Kirche von Gernstedt, wurde Judersleben besonders gewürdigt, denn dort hatte er, gerade erst konfirmiert, vor genau 70 Jahren am 7. Juli 1951 seinen ersten Gottesdienst an der Orgel bestritten. Familie, Mitglieder der Kirchengemeinde, Freunde und Wegbegleiter würdigten dieses Schaffen, was allerdings nicht hieß, dass Judersleben seine Hände an diesem Tag in den Schoß legte. Im Gegenteil. Er musizierte sowohl am Keyboard, teils singend begleitet von seiner Tochter Maxi, als auch - selbstverständlich - an der Orgel des Gotteshauses. Ehrende Worte kamen von Pfarrerin Christin Ostritz und Peter Maser von der Kirchengemeinde Bad Kösen. Er schätzte ein, dass Judersleben in seiner Zeit des ehrenamtlichen Schaffens wohl mehr als 3.000 Gottesdienste musikalisch und aktiv mitgestaltet hat. Sein Repertoire beschränke sich dabei nicht auf geistliches Liedgut, auch Stücke aus der „Vogelhändler“ oder das russische Volkslied „Kalinka“ bringe Helmut Judersleben gern einmal zu Gehör. Auf Orgel, Klavier und Harmonium sei er dabei genau so versiert wie auf dem Akkordeon und mit Trompete.

Zur Abendmusik ist die Kirche Gernstedt bis auf den letzten Platz besetzt - Würdigung für den im Dorf aufgewachsenen Helmut Judersleben. Foto: Blüher

Die Gernstedter Kirche jedenfalls war angesichts des „70-Jährigen“ von Helmut Judersleben gut besucht - so gut, dass noch zusätzlich Stühle herangeschafft werden mussten. Eine größere Freude hätte man dem Jubilar wohl kaum machen können.