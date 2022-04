Ein Leben fürs Mövchen

Freyburg - Es liegt ein Gurren und Flattern in der Luft. Geräusche, die Lothar Bahn liebt und die ihn bereits fast sein ganzes Leben über begleiten. „Jeder hat einen Vogel, doch ich habe die meisten“, sagt er mit einem Schmunzeln und einer gehörigen Portion Selbsthumor. Am heutigen Mittwoch feiert der Freyburger seinen 80. Geburtstag. 67 seiner Lebensjahre hat er bisher seiner großen Leidenschaft gewidmet - der Geflügelzucht. So lange ist er Mitglied im Rassegeflügelzuchtverein Freyburg - so lange wie kein anderer, wie es alte Kassenbücher beweisen können.