Die erst im Frühsommer letzten Jahres eröffnete Einrichtung in Bad Bibra bietet Kindern aus kritischen Familienverhältnissen eine neue Bleibe – solange es notwendig ist. Worauf es im Alltag ankommt und welches Konzept greift.

Ein Haus, eine große Familie - so „tickt“ das „Löwenzahn“ in Bad Bibra

Aus extrem schwierigen familiären Verhältnissen kommen die Kinder ins „Löwenzahn“. Hier finden sie ein neues, ein gutes Zuhause.

Bad Bibra. - Als im Frühsommer letzten Jahres der hellblaue Bau in der Steinbacher Straße in Bad Bibra gleich unterhalb der Sekundarschule feierlich eingeweiht wurde, war der Andrang aus der Öffentlichkeit groß. Was ist aus dem Objekt geworden, was passiert hier und vor allem: Wer zieht ein?