Sicheres Zuhause für Kinder Ein Haus, eine große Familie - so „tickt“ das „Löwenzahn“ in Bad Bibra
Die erst im Frühsommer letzten Jahres eröffnete Einrichtung in Bad Bibra bietet Kindern aus kritischen Familienverhältnissen eine neue Bleibe – solange es notwendig ist. Worauf es im Alltag ankommt und welches Konzept greift.
Aktualisiert: 26.02.2026, 16:12
Bad Bibra. - Als im Frühsommer letzten Jahres der hellblaue Bau in der Steinbacher Straße in Bad Bibra gleich unterhalb der Sekundarschule feierlich eingeweiht wurde, war der Andrang aus der Öffentlichkeit groß. Was ist aus dem Objekt geworden, was passiert hier und vor allem: Wer zieht ein?