Euroville in Naumburg

Naumburg - Aus zahlreichen Ländern hat das Naumburger „Euroville“ bereits Gäste empfangen. Jüngst erst übernachteten Floorballer aus Österreich, Tschechien, Belgien und Finnland - Teilnehmer eines Männerturniers

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

- in dem Jugend- und Sporthotel am Michaelisholz. Aus der Karibik allerdings hatte bislang noch niemand den Weg in das vor allem für Klassenfahrten und Trainingslager ausgelegte Objekt gefunden.