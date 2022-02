Ein Fundus für die Nachwelt

Von Holger Behrens - Er war stets ein angenehmer Wegbegleiter, einer, der viele Jahre Tag für Tag in der Kurstadt anzutreffen war, um die Geschehnisse im Ort festzuhalten und in der heimischen Wohnung aufzuarbeiten. Bestens bekannt ist Wolfgang Schumann den Einwohnern von Bad Kösen, wenn er mit Fahrrad, Fotoapparat und Videokamera unterwegs war, Bauvorhaben und Veränderungen in seiner Heimatstadt genauestens beobachtete und in Wort und Bild festhielt. Doch am letzten Tag des zurückliegenden Jahres verließen ihn die Kräfte, und so schlossen sich seine Augen im Alter von 93 Jahren für immer.

Liebe zum Bäckerhandwerk

Wolfgang Schumann hat ein recht bewegtes Arbeitsleben hinter sich, in dem er nicht nur den Beruf des Bäckerhandwerks erlernte und später als Maurer für den Lebensunterhalt der Familie sorgte. Er arbeitete in den Leunawerken und als Betriebshandwerker bei der Herstellung der damaligen Poren-Anhydrit-Steine im Kalkwerk, wo er mit seinem Fachwissen die Produktion am Laufen hielt. Sein großes Fachwissen und die Genauigkeit, mit der er die Probleme anging, waren ausschlaggebend dafür, dass er bis zum Eintritt ins Rentenalter 1992 noch im Kurmittelhaus als Haustechniker arbeitete. Er sorgte dafür, dass diese Gesundheitseinrichtung nicht nur bestens funktionierte, sondern auch alles für die Versorgung der Patienten getan wurde. Doch nebenbei hatte er in all den Jahren immer viel Freude an seinem Bäckerberuf. So war er immer samstags in der Backstube der damaligen Bäckerei Gärtig in der Borlachstraße anzutreffen, um zu helfen, dass die Bad Kösener frisches Brot und Brötchen auf ihrem Tisch hatten.

Aufnahmen sogar in Farbe

Bei all seinen Tätigkeiten war Wolfgang Schumann immer mit Begeisterung bei der Sache und somit stets ein Vorbild für seine Kollegen. Sein kameradschaftliches und stets freundschaftliches Auftreten schätzte man sehr, so dass er nicht nur bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch bei den Vorgesetzten ein geachteter und beliebter Kollege im Berufsalltag war.

Ab Anfang der 50er-Jahre entwickelten sich bei Wolfgang Schumann das Fotografieren und Filmen zu einer großen Leidenschaft. In seiner Freizeit war er immer unterwegs, um nicht nur die Entwicklung der Familie zu dokumentieren. Unzählige Aufnahmen machte er mit seiner ersten Praktika von seiner liebgewordenen Heimatstadt Bad Kösen. Alles wurde akribisch dokumentiert. Und so entstand ein Fundus im Laufe der Jahre von unschätzbarem Wert, wobei er sich auch in puncto Technik den neuen Herausforderungen stellte. Fünf verschiedene Fotoapparate zeigen, wie sich die Fototechnik weiterentwickelte. Schon zu DDR-Zeiten wurden Brunnenfest- und Karnevalsumzüge und verschiedene Jubiläen mit einer Schmalfilmkamera acht Millimeter für die Nachwelt festgehalten - sogar in Farbe, was zu dieser Zeit nicht selbstverständlich war.

Zum Jahresende im Alter von 93 Jahren verstorben: Wolfgang Schumann. (Foto: Holger Behrens)

In seinem Nachlass fand man nicht weniger als rund 3.500 Dias. Auch nach der Wende war er fast jeden Tag unterwegs, um die Umgestaltung im gesamten Stadtgebiet festzuhalten - und das nicht nur in Bildern, sondern auch mit Worten, wobei er so manchen Verantwortlichen zu einem Kommentar vor der Kamera bewegen konnte. Mit dem Fahrrad fuhr er von Baustelle zu Baustelle. So war ihm unter anderem der Weg zur Rudelsburg nicht zu weit, um dort den Sanierungsfortschritt zu dokumentieren. Auch den Neubau des Therapiezentrums und der Kliniken, das Anlegen des Seekurparks, die Restaurierung des Gradierwerks, die Sanierung der großen Saalebrücke mit dem vorherigen Einschub der Behelfsbrücke, die Neugestaltung der Bahnunterführung mit dem nächtlichen Einbau der neuen Gleisbrücken wie auch die Umgestaltung des gesamten Kreuzungsbereichs an der Kirche hielt er mit seiner Kamera fest. Die Liste seiner Fotoprojekte könnte man beliebig fortführen.

Den Blick fürs Wesentliche

Nicht unerwähnt soll dabei bleiben, das auch die legendären Park- und Lichterfeste mit ihren Lasershows und Musikfeuerwerken, die Brunnenfeste mit ihren Festumzügen sowie die verschiedensten Garten- und Vereinsfesten von Wolfgang Schumann besucht und begleitet wurden. Aber auch bei der Bearbeitung der Film-Aufnahmen entwickelte er sich in der heimischen Stube immer weiter, und so besprach er nicht nur die selbst gedrehten Szenen, er untermalte sie mit einer geeigneten Musik. Auch den älteren Filmsequenzen widmete er sich mit größter Hingabe und Akribie, um sie dann schrittweise zu digitalisieren.

Sohn Dieter Schumann (l.) und Enkelin Susan übergeben eine eindrucksvolle Sammlung des Vaters und Opas an Ortsbürgermeister Holger Fritzsche. (Foto: Holger Behrens)

Beim Betrachten des Fundus musste aber auch Sohn Dieter feststellen, dass sein Vater immer den richtigen Blick auf das Wesentliche hatte, um im richtigen Augenblick den Auslöser zu betätigen. So war es für Sohn Dieter und dessen Familie wichtig, dass diese wertvolle Dokumentation der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Deshalb übergab er jetzt im einstigen Rathaus der Stadt Bad Kösen einen großen Teil der Sammlung, verpackt in einem prall gefüllten Koffer und einer Reisetasche, an Ortsbürgermeister Holger Fritzsche.

Eine Ausstellung im Bahnhof?

Dieser zeigte sich hocherfreut, sei doch mit den Aufnahmen die Entwicklung der Kurstadt Bad Kösen über einen Zeitraum von mehr als sieben Jahrzehnten festgehalten worden. Fritzsche brachte zum Ausdruck, dass er es sich vorstellen kann, die bislang nicht genutzten Räume des sanierten Bahnhofsgebäudes für eine Ausstellung zu verwenden, um das Vermächtnis des Bad Köseners Wolfgang Schumann der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.