Ein Champion in Sachen Wachstum

Laucha - Nun war es zwar nicht wirklich der „Wirtschaftsminister“, wie Marc Langguth, Geschäftsführer der E+Service+Check GmbH, seinen Gast anlässlich einer kleinen Begrüßungsrede im Eifer des Gefechts immer wieder ansprach. Bei dem Besucher, der neulich zum Vor-Ort-Termin am Sitz des Unternehmens in Laucha vorbeischaute, handelte es sich vielmehr um Thomas Böhm, der zwar „bloß“ Leiter des Wirtschaftsamtes im Burgenlandkreis ist, sich derweil dennoch einen umfassendes Eindruck von der in den zurückliegenden Jahren rasant, um nicht zu sagen, explosionsartig gewachsenen Firma verschaffte – und dem am Standort in Lauchas Gewerbegebiet bald vielleicht tatsächlich noch hochkarätigere Gäste wie Landes- oder gar Bundesminister nachfolgen.

