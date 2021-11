Ein Bilderschatz mit Zukunft

Naumburg - Der feierliche Abschluss eines jahrelangen Projekts dauerte nur wenige Sekunden. Im Beisein von Förderern, Bildpaten und Unterstützern enthüllte Guido Siebert in der Naumburger Moritzkirche eine Spendertafel, die nahe dem Altar und dem 15-teiligen Gemäldezyklus des italienischen Barockmalers Francesco Albani (1578-1660) nun einen Platz hat. „Das ist eine besondere Veranstaltung, ein großer Moment, auf den wir lange hingearbeitet haben. Sehr viele waren an diesem Projekt beteiligt“, so der Vorsitzende des Fördervereins der Moritzkirche zu Beginn.

Seit 2019 erstrahlt die Bilderreihe, die neben der Gottesmutter zudem Christus, Johannes den Täufer sowie die zwölf Apostel zeigt, in neuem Glanz. Das erste Gemälde, die Maria, konnte im Oktober 2016 im restaurierten Zustand präsentiert werden. Für die umfangreiche Arbeiten an den wertvollen Werken zeichnete die hallesche Restauratorin Andrea Himpel verantwortlich. 2017 widmete sich eine Ausstellung im Naumburger Schlösschen dem Vorhaben, das auch das Interesse des Münchner Kunsthistorikers Andreas Raub weckte. Der gebürtige Aachener schrieb damals an seiner Dissertation über die Ausstattung von Kirchen in Preußen durch Werke aus der Berliner Gemäldegalerie, zu der auch einst die Naumburger Bilder gehörten. „Er stand am letzten Tag der Ausstellung in der Tür“, so Siebert.

Vier Jahre später berichtete der 32-jährige Mitarbeiter der Staatlichen Museen und Sammlungen Bayern in seinem Vortrag in der Moritzkirche von der abenteuerlichen Reise der Bilder, die von Rom über Paris und Berlin nach Naumburg führte. „Es war eine Rettung vor Plünderung und Zerstörung“, betonte Raub und verwies auf ein für die Kunstwelt tragisches Ereignis. In einem Flakbunker im Volkspark Friedrichshain sollen im Mai 1945 rund 400 Gemälde der hochkarätigen Berliner Sammlung verbrannt worden sein. Womöglich auch der einst dazugehörende Albani-Zyklus - wäre er nicht 1913 während eines Tauschgeschäfts an die Moritzgemeinde gegangen. Im Gegenzug war die Triumphkreuzgruppe, um 1230 entstanden, für die Einrichtung des Deutschen Museums (heute Bode-Museum) nach Berlin gebracht worden.

Feierlicher Abschluss: Seit 2019 erstrahlt der 15-teilige Zyklus von Francesco Albani komplett im neuen Glanz. Eine Tafel gibt nun fortan Auskunft über die Förderer, Bildpaten und Unterstützer des mehrjährigen Vorhabens des Fördervereins der Moritzkirche und der Kirchengemeinde. (Foto: Torsten Biel)

Doch Raubs Reise in Zeit und Raum führt weiter - nach Paris, wo der preußische König Friedrich Wilhelm III die Reihe, einst Teil der berühmten Sammlung des italienischen Kardinals Benedetto Giustiniani, angekauft hatte, nach Rom, wo Albani wirkte und wo seine Fresken sowie die Werke seiner Vorbilder wie Raffael und Michelangelo zu bewundern sind. „Es wird noch viel zu sagen geben“, bemerkt Raub, der die Veranstaltung auch musikalisch auf der Orgel begleitete, mit Blick auf weiße Flecken in der Provenienz-Geschichte des Zyklus. „Da muss noch viel Forschungsarbeit geleistet werden, um den Schatz begreifbar zu machen“, betonte der Vorsitzende des Fördervereins. In Folge wird in Kürze eine Broschüre zu den Albani-Werken und ihrer Restaurierung erscheinen. Auch eine Tagung sei geplant, wie Siebert vorausblickte.

Die Dissertation von Andreas Raub ist unter dem Titel „Museumsbilder auf Altären. Gemälde und Retabel aus den Berliner Museen in preußischen Kirchen (1829-1940)“ erschienen.