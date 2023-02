Die Arbeiten am Schloss Steinburg gehen weiter voran. Etliche Firmen sind vor Ort. Was derzeit getan wird.

In einem privaten Waldstück, das an den Schlosspark grenzt, werden Eichen gefällt, aus deren Holz die Turmtreppe gefertigt werden soll.

Steinburg - Die hoch über das Dach ragende markante Turmstube von Schloss Steinburg (Gemeinde Finneland) bietet einen atemberaubenden Rundumblick. Das in Fachwerkbauweise gebaute und mit Ziegeln verkleidete Türmchen ist zunächst über die steinerne Wendeltreppe, im obersten Bereich über eine inzwischen sehr marode Holztreppe zu erreichen. In diesem Zustand war es zu gefährlich, Gästen, die das Schloss an zurückliegenden Veranstaltungen besichtigen konnten, die Turmaussicht zu ermöglichen.