Durchsuchung in Naumburg: Polizei sichert Marihuana

Bei Durchsuchungen in Naumburg und Weißenfels findet die Polizei Marihuana. Gegen einen Weißenfelser und einem Naumburger laufen nun die Ermittlungen.

Naumburg/Weißenfels - Die Polizei hat in Naumburg und Weißenfels bei Durchsuchungen von Wohnungen und Gärten zusammen etwa 800 Gramm Marihuana sowie diverse andere Beweismittel gesichert. Ermittelt wird gegen einen 43-jährigen Weißenfelser und einen 45-Jährigen Naumburger wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

In einem Garten in Weißenfels wurde ein weiterer 43-Jähriger angetroffen, bei welchem die Beamten eine geringe Menge Cannabis auffanden. Gegen diesen wird nun ebenfalls ermittelt. Die Verfahren werden weitergeführt, die Beschuldigten bleiben in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft allerdings zunächst auf freiem Fuß, teilt die Polizei mit. (mhe)