Druck auf die Burgenländer nimmt weiter zu

Drittliga-Männer des HCB gehen nach klarer Niederlage an der Ostsee mit der Hypothek von 0:6 Punkten in die verbleibenden sieben Partien der Abstiegsrunde.

Torwart Hendrik Halfmann - hier beim ersten Aufeinandertreffen mit der HSG Ostsee Neustadt/Grömitz vor anderthalb Jahren im Naumburger „Euroville“ - war bester Akteur der Burgenländer am Samstagabend.

Neustadt/Schönebeck - Nun wird die ohnehin schon schwere Aufgabe noch komplizierter: Nach der am Ende klaren 20:28-Niederlage bei der HSG Ostsee müssen die Drittliga-Handballer des HC Burgenland höchstwahrscheinlich alle sieben noch ausstehenden Partien der Klassenverbleibsgruppe I gewinnen, um den Abstieg in die Oberliga zu verhindern. Da sie bereits 0:4 Punkte aus den beiden Hauptrunden-Partien gegen den Gruppenkontrahenten Northeim mitgebracht hatten, stehen die Schützlinge von Steffen Baumgart nun gar bei 0:6 Zählern.

Lange Zeit ausgeglichen

„Über weite Phasen war es eine gute Leistung unserer Mannschaft nach der anstrengenden Anreise“, sagte Baumgart. „Kurz vor der Pause haben wir eine klare Konterchance ausgelassen, es damit verpasst, die Führung zu übernehmen und den Gegner noch mehr unter Druck zu setzen.“ Bester Akteur der Gäste war Torwart Hendrik Halfmann. Er hielt sein Team nicht nur in der ausgeglichenen ersten Halbzeit (12:11 für die Schleswig-Holsteiner), sondern auch nach dem Seitenwechsel in Phasen, als der Gastgeber davonzuziehen drohte, mit seinen Paraden im Spiel. Allerdings verlor der HCB bereits kurz nach Wiederbeginn Kreisläufer Mirco Fritzsche (Rote Karte wegen der dritten Zeitstrafe) - damit gab es auch in der Abwehr eine Alternative weniger. Der verletzte David Heinig und auch der angeschlagene Sascha Meiner hatten ohnehin schon gefehlt.

Als die Gäste beim Stand von 22:19 eine weitere hundertprozentige Chance vergaben und anschließend auch eine Überzahl nicht zu einem Torerfolg nutzen konnten, schwanden die Chancen auf den erhofften (und benötigten) Sieg. „Da haben wir uns dann mental ein bisschen ergeben, und so kam noch der deutliche Rückstand zustande“, meinte Steffen Baumgart. Enttäuscht zeigten sich die HCB-Fans nach der weitesten Anfahrt der Saison davon, dass in der Neustädter Gogenkroghalle (ein vorher von den Gastgebern nicht angekündigtes) Trommelverbot herrschte. So hieß es auch für sie: „Außer Spesen nichts gewesen“.

3. Liga, Klassenverbleibsgruppe I: HSG Ostsee - HC Burgenland 28:20 (12:11). HCB: Hendrik Halfmann, Marius Göbner, Max Neuhäuser; Kenny Dober 6/2, Laurenz Kröber, Cornelius Lange, Marek Hnidak 2, Florian Pfeiffer 2, Mirco Fritzsche 2 (Rote Karte/32.), Kevin Szep-Kis 2, Tom Hanner 1, Marcel Popa 3, Philipp Große 1, Janko Pesic 1.

Weiter spielten: VfL Fredenbeck - TV Bissendorf-Holte 27:34, TSG Altenhagen-Heepen Bielefeld - Northeimer HC 22:25.

Reserve verliert ebenfalls

Ohne Chance war am Samstag die zweite Männermannschaft des HCB in der Sachsen-Anhalt-Liga. Beim Tabellensiebten Lok Schönebeck verlor das Team des Trainertrios Deibicht/Lang/Enke klar mit 27:38. Beste Werfer der Gäste, die weiter Vorletzter der Rangliste bleiben, waren Tom-Erik Röhrborn und Paul Zänker mit jeweils sechs Toren.

Sachsen-Anhalt-Liga, Männer: SG Spergau - HC Burgenland II 38:27 (19:13). HCB II: Max Knoblauch, Marwin Richter; Tom-Erik Röhrborn 6/1, Martin Voigt, Eric-Denis Gerber, Eric Emmerich 1, Christian Haufe 4/2, Bastian Pohl 5, Sebastian Enke 2, Robert Voigt, Jakob Aumann 3, Paul Zänker 6/2 - Siebenmeter: Schönebeck 5/4, HCB II 7/5; Zeitstrafen: Schönebeck 3, HCB II 8.

Am kommenden Samstag, 2. April, spielen die Drittliga-Männer des HCB ab 20 Uhr beim TV Bissendorf-Holte, und die zweite Männermannschaft empfängt am Sonntag, 3. April, 17 Uhr, in Plotha den TuS Radis.