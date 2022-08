Droht weitere Eskalation im Burgenlandkreis?

Naumburg/Weissenfels - „Solange unsere Forderungen nicht erfüllt werden, könnte es auch längerfristig zu Streiks kommen“, machte Robert Biczysko, beim Streik der Busfahrer der Personenverkehrsgesellschaft im Burgenlandkreis (PVG) am 13. Juli deutlich. Sie wurden bislang nicht erfüllt. Und so sollte er recht behalten. Nun, rund sechs Wochen später, steht der Busfahrer und Betriebsratsvorsitzende der PVG am Freitag erneut mit zahlreichen Kollegen vor dem Betriebshof in Weißenfels, um für einen höheren Lohn zu kämpfen.