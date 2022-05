DRK-Kreisverband wirft für Naumburg seinen Hut in den Ring

Über diese Rettungsfahrzeugflotte verfügt der DRK Kreisverband Naumburg/Nebra bereits. Er hat sich mit seinem Konzept für die Betreibung des bodenbezogenen Rettungsdienstes in Naumburg beworben.

Naumburg - „Daumen drücken und hoffen“ - mehr, meint Sebastian Berger, könne der von ihm geleitete DRK Kreisverband Naumburg/Nebra jetzt nicht mehr tun, nachdem er am Montag fristgerecht sein Konzept zur Betreibung des bodenbezogenen Rettungsdienstes in Naumburg und der dazugehörigen Außenstelle Eckartsberga bei der Verwaltung des Burgenlandkreises eingereicht hat. Damit wirft der Kreisverband vier Jahre nach dem Aus der einst insolventen Tochter, der DRK Rettungsdienst Burgenland gGmbH, seinen Hut erneut in den Ausschreibungsring - nach langfristiger, intensiver Vorbereitungsphase, wie Berger betont.