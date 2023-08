DRK-Kreisverband Naumburg/Nebra In Naumburg entsteht ein Cap-Markt - der erste in ganz Sachsen-Anhalt

An der Taborer Straße in Naumburg soll Anfang nächsten Jahres ein Cap-Lebensmittelmarkt an den Start gehen. Was das Besondere an der Verkaufseinrichtung ist.