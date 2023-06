Die drei Dörfer Obermöllern, Niedermöllern und Pomnitz blicken auf eine lange gemeinsame Geschichte zurück und richten am 17. Juni ein gemeinsames Fest aus.

Drei Dörfer werden 1.025 Jahre alt- Wie Jung und Alt in Möllern feiern

1969 schließt die Gaststätte Gebhardt „Zur Linde“ in Niedermöllern ihre Pforte. Möllern erlebte in 1.025 Jahren viele Veränderungen.

Möllern - Wenn Möllern am 17. Juni in und rund um die Getreidelagerhalle in Niedermöllern Dorffest feiert, steht dieses unter einem besonderen Vorzeichen, schaut doch das Dorf mit den

drei Ortsteilen Niedermöllern, Obermöllern und Pomnitz auf sein 1.025-jähriges Bestehen zurück. Der Heimatverein Möllern hat mit der Landgut Möllern GmbH ein Festtagsprogramm zusammengestellt.