„Drecksarbeit“ für Künstler

Spezialauftrag: Denny Hesse unterstützte Schöpfer der drei Stationen am jetzt eröffneten Kunstweg zwischen Arche Nebra und Mittelberg.

Nebra - Bei der feierlichen Einweihung des Kunstweges zwischen Arche Nebra und Mittelberg in der vorigen Woche (Tageblatt/MZ berichtete) hielt er sich dezent im Hintergrund - dennoch wurde ihm von den beteiligten Künstlern mehrfach Dank gesagt: Der Nebraer Bauunternehmer Denny Hesse hat an den drei Stationen des Projekts die „Drecksarbeit“, Pardon: die Tiefbauarbeiten, erledigt. Zu diesem in vielerlei Hinsicht sehr speziellen Auftrag ist er gelangt wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kinde.