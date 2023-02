Im Herbst vergangenen Jahres hat ein besonderes Großprojekt begonnen: In Nebra wird die mittelalterliche Burgruine vor weiterem Verfall gesichert. Welche Herausforderung das Vorhaben stellt.

Dornröschenschlaf beendet - Baustelle zieht in 800 Jahre alte Burgruine in Nebra ein

Nebra - Mit der Ruhe und Stille ist es erst einmal vorbei, der Dornröschenschlaf beendet. Rund um die Burgruine Nebra hoch über der Unstrut sind Handwerker der Bauhütte Naumburg eingezogen - samt Maschinen, Werkzeug und Bauwagen. Ein großer Kran reckt sich in die Höhe. Während Stefan Malzer mit einem Verschalungsbau beschäftigt ist, steht Stephan Schütze an der Steinsäge. Wie Butter bewegt sich das Sägeblatt durch den Buntsandstein. „Der ist ja auch nicht so hart“, sagt er.