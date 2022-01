DLRG probt Ernstfall auf der Naumburger Eisbahn

Naumburg - Nicht zum beschwingten Eislaufen oder auf eine Runde Eisstockschießen waren sie am Sonntagabend auf die Naumburger Eisbahn gekommen. In Strömungsanzügen und mit Hilfsmitteln wie Spineboard und Schlauchboot ausgerüstet übten Mitglieder der Ortsgruppe Saale-Unstrut der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) den Ernstfall. „In der näheren Umgebung und ohne weit zu fahren, ist es ja kaum mehr möglich, im Winter zu trainieren. Wir brauchen eine Eisdecke von 15 Zentimetern. Die Eisbahn hat 13 Zentimeter. Das sind schon fast realistische Verhältnisse. Wir konnten natürlich kein Loch ins Eis hacken“, schilderte Ines Hackbarth, die in der Ortsgruppe für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.

Die Übung galt dabei vor allem dem DLRG-Nachwuchs, wobei auch ältere Mitglieder eingebunden waren. Das Technische Hilfswerk (THW) Naumburg unterstützte die Aktion, stellte ausreichend Licht sowie ein Wärmezelt zur Verfügung. „Es ist wichtig, die Gemeinschaft mit dem THW zu halten“, unterstrich Ines Hackbarth und verwies dabei auch auf die Zusammenarbeit mit der Naumburger Feuerwehr. Zuletzt hatte eine gemeinsame Weiterbildung im August an und auf der Saale im Gänsegries stattgefunden. „Das haben wir auch in diesem Jahr geplant“, so das Vorstandsmitglied der Ortsgruppe.

Gruppenbild mit Maske: Unterstützt wurde die DLRG vom THW Naumburg und dem Innenstadtverein. (Foto: Ines Hackbarth)

Die Idee zu der Übung auf der Eisbahn entstand bei einer dortigen Aktion zum Jahresabschluss. „Unsere jüngeren Mitglieder hatten den Wunsch geäußert, eine solche Übung durchzuführen. Ich habe beim Innenstadtverein nachfragt, der gemeinsam mit dem Bahn-Betreiber grünes Licht gegeben hat“, so Ines Hackbarth weiter. Da eine solche Aktion wegen der milden Winter schon seit einigen Jahren kaum auf natürlichen Gewässern durchgeführt werden könne, sei die Eisbahn auf dem Naumburger Marktplatz künftig eine gute Option. Die Premiere - im Übrigen unter Einhaltung der 2G-plus-Regel - fand am letzten Tag der Bahn statt, bevor sie am Montag und Dienstag abgebaut wurde.

Das Wissen um das richtige Verhalten auf dem Eis spielt indes nicht nur bei den Lebensrettern eine Rolle. Sie geben ihr Wissen auch weiter, vermitteln die wichtigsten Regeln zu Aktionen in Kindergärten oder Schulen. „Da können sich Einrichtungen auch gern an uns wenden“, sagte Ines Hackbarth.

Mit Jahresbeginn trat eine neue Regel bezüglich Rettungseinsätzen ein. „Wir werden nun automatisch gerufen, wenn die Alarmierung in Verbindung mit Wasser und Personen steht“, erklärt Willy Hackbarth, verantwortlich für Einsätze/Absicherungen. „In der Vergangenheit hat der Einsatzleiter erst vor Ort entschieden, ob wir alarmiert werden und hinzukommen. Mit der neuen Regel wird Zeit gespart.“