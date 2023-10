Als Repräsentationsobjekt stand das Reiterstandbild von Herzog Christian mehrere Jahre auf der Neuenburg in Freyburg. 1948 zerstört, gelingt mit moderner Technik nun seine Rekonstruktion in 3D - als Teil eines weit umfassenderen Projekts.

Freyburg - Wie das Wetter am 23. und 24. Juli 1720 gewesen ist, ob sonnig oder regnerisch, wird wohl schwerlich zu erfahren sein. Sicher ist allerdings: An diesen beiden Tagen leisten 27 Pferdeführer und 64 Handarbeiter Schwerstarbeit. Sie helfen beim Verladen eines Sandstein-Kolosses, vermutlich aus den Steinbrüchen um Tröbsdorf stammend, und bessern die Wege in Richtung Schloss Neuenburg aus. Der Stein bildet den Rohling für ein monumentales Standbild: den „Goldenen Reiter“ von Schloss Neuenburg.