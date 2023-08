Absoluter Kult (nicht nur) beim „Bergfest“ in seinem Heimatdorf Zeuchfeld: Die einen Meter langen Schaschlik-Grillspieße von Thomas Otto - das Fleisch mariniert nach einem unnachahmlichen russischen Spezialrezept mit ganz viel Knoblauch und Zwiebel.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeuchfeld - Wenn sich Zeuchfelds Einwohner heute zum „Bergfest“, ihrer alljährlichen Sommer-Fete am Naumburger Berg treffen, dann darf Thomas Otto unter gar keinen Umständen fehlen: Denn die jeweils einen ganzen Meter langen Schaschlik-Spieße, die der 53-Jährige auf dem Grill brutzelt, sind bei dem nach Gaumenfreuden lechzenden Publikum absoluter Kult - beim „Heimspiel“ in Zeuchfeld sowieso, aber auch zu weiteren Anlässen in der Region: Neben lediglich zwei von ihm sorgsam ausgewählten öffentlichen Großveranstaltungen - Freyburger Weinfrühling sowie Unstrut-Wein-Erlebnis - sorgt „Grillmeister“ Thomas Otto, der im Hauptberuf als Baumaschinist bei der Meli Laucha arbeitet, vor allem bei zahlreichen privaten Familien- und Firmenfeiern für die rustikal-genussvolle Verköstigung der Gäste - und hat dabei eine hochspannende Story im Gepäck.