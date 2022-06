Diese Naumburgerin steht am 2. Juli im Finale von Miss Universe Germany

23-jährige Sarah Bauroth hat bereits in Kindheit und Jugend die Welt kennengelernt. Wie ihre Leidenschaft für Modeln, Fashion und Glamour aufkeimte.

Sarah Bauroth aus Naumburg posiert als Miss Supernational. Überzeugt sie nun zur Wahl der Miss Universe Germany in Düsseldorf?

Naumburg - Für Sarah Bauroth ist Samstag, der 2. Juli, ein großer Tag: Die 23-Jährige nimmt am Finale zur Wahl der „Miss Universe Germany“ in Düsseldorf teil. „Unter die Top 15 habe ich es also schon einmal geschafft“, frohlockt die Naumburgerin. Und fügt lachend hinzu: „Na, eigentlich sogar unter die Top 14 - denn eine Finalistin soll dem Vernehmen nach abgesprungen sein.“