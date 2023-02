Aus einem in einer Halle in Flemmingen abgestellten Pkw bauen Unbekannte die Bremsanlage aus. Der Sachschaden ist hoch.

Diebe brechen in Flemmingen in eine Halle ein und bauen Bremsanlage eines Pkw aus

Flemmingen/mhe - In Flemmingen ist in eine Mehrzweckhalle eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, ist das am Samstagmorgen festgestellt worden; der mögliche Tatzeitraum reicht jedoch bis zum 5. Februar zurück. Von einem in der Halle abgestellten Pkw waren dabei Vorderräder und Bremsanlage ausgebaut und gestohlen worden.

Der Schaden am Fahrzeug wird laut Polizei auf 15.000 Euro geschätzt, durch den Einbruch entstand weiterer Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Am Tatort konnten laut Polizei Spuren gesichert werden.