149 Meter lang ist das Brückenbauwerk der Deutschen Bahn in Bad Kösen. Die Gewölbebrücke stammt wie andere in der Region aus dem Jahr 1846, in den 1960er-Jahren wurde sie letztmalig saniert. Lediglich Baufahrzeugen vorbehalten ist der Besucherparkplatz an der Uferstraße.

(Foto: Holger Behrens)