Nebra - Die „Wasserträgerin am Pfützenbrunnen“ in der Breiten Straße in Nebra gehört längst wie der Heilige St. Georg im Stadtwappen zu den Wahrzeichen der Unstrut-Stadt. Seit 1998 steht die sehr offenherzig gekleidete Frau auf dem kleinen Platz mitten in der Altstadt und stützt sich entspannt auf einen Holzeimer, der auf dem Brunnenrand ruht. Die Skulptur und der Eimer sind aus Bronze, der Brunnen aus ortstypischen Buntsandstein gefertigt.