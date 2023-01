Deutsche Meisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ „Die Unverwürfelbaren“ aus Naumburg spielen in Sachsen mit

Kerstin Hirschfeld, ihr Sohn Louis sowie Bianka Schmidt mit Tochter Nisha starten am Sonnabend bei den Deutschen Meisterschaften im „Mensch ärgere dich nicht“ in Dohna bei Dresden. Was für sie das Spiel so spannend macht.