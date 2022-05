Die Story startet unverhofft

Saubach - Okay, der im Vorfeld geäußerten Vorstellung der Kinder, wie ein Schriftsteller so daherkomme - mit weißem Bart und Hornbrille nämlich, dazu einer großen Ledertasche - vermochte Autor Michael Spyra nicht unbedingt zu entsprechen. Dennoch gestaltete sich die Auftaktveranstaltung zum Schulschreiber-Projekt an der Sebastian-Kneipp-Grundschule Saubach unlängst zu einem vollen Erfolg. Das lag nicht nur an der kleinen Theater- und Musikaufführung, die die Kinder eigens für den Gast aus Halle einstudiert hatten, sondern auch an der sichtbaren Freude und Begeisterung, mit der sich die innerhalb ihrer Klassen ausgewählten, insgesamt 15 kleinen Schulschreiberinnen und Schulschreiber in ihre erste Zusammenkunft mit Schriftsteller Spyra stürzten.