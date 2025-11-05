Die Saaleschifffahrt Bad Kösen hat eine durchwachsene Saison mit erneut gesunkenen Passagierzahlen hinter sich. Doch nicht nur das bereitet Chef Manfred Berro Sorgen.

Manfred Berro vor der „Rudelsburg“, auf der im kommenden Jahr erstmals Trauungen stattfinden sollen. Doch der Motor des Schiffes ist nicht mehr der jüngste.

Bad Kösen. - Grundsätzlich will sich Manfred Berro nicht über die abgelaufene Saison beklagen. Seine Saaleschifffahrt in Bad Kösen ist im wahrsten Sinne des Wortes im ruhigen Fahrwasser unterwegs gewesen, da der Saalepegel überwiegend niedrig war. Havarien gab es auch keine, und das Motorschiff „Rudelsburg“, das maßgeblich gecharterte Kaffeefahrten anbietet, wurde ganz gut gebucht.