Die Ost-Tangente kommt: Welche Bauprojekte in Naumburg sonst nach anstehen

Naumburg - Die Naumburger Stadtverwaltung steht vor einem arbeitsreichen Jahr. Das ist dem Interview mit Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) in unserer gestrigen Ausgabe zu entnehmen. Hinzu kommen die Planung für das Mega-Projekt überhaupt, den Ringschluss der Straßenbahn, sowie erste Ideen für das 1.000-jährige Bestehen in 2028.

Ebenfalls in den kommenden Monaten auf der Agenda: ein neues Tourismus- sowie Einzelhandelskonzept, dazu die Festlegung, wie die Erneuerung von Windkrafträdern nahe Prießnitz aussehen könnte, die weitere Sanierung der Bad Kösener Bergschule, ein Dorferneuerungsprogramm für Punschrau, der Neubau des Theaters am „Schlachthof“ sowie der Bebauungsplan für das Areal der ehemaligen JVA. Intensiv befasst man sich aktuell zudem mit folgenden Projekten, zu denen OB Müller sowie Bau-Fachbereichsleiterin Ute Freund gegenüber Tageblatt/ MZ Auskunft gaben:

Ost-Tangente: Von Wethau kommend auf die Gehringstraße und dann in einer mehr oder weniger geraden Linie über den Ostbahnhof bis zur Halleschen Straße und weiter Richtung Henne: Dieses Ziel wird im Rathaus seit den 90ern verfolgt. Und nun steht der Schlussspurt an. Im Auftrag der Stadt will die NBG Grundstücksverwertungs- und Verwaltungs GmbH von Rudi Kürbs in diesem Jahr eine komplett neue, 260 Meter lange Trasse samt Fuß- und Radweg beginnen und fertigstellen. Sie soll die Gehringstraße mit dem Ostbahnhof verbinden und führt westlich-parallel der Bahnschienen entlang, befindet sich also am Rande des ehemaligen Getreidewirtschaftsareals, auf dem Wohnhäuser und ein Schulcampus entstehen sollen. Ebenfalls völlig neu wird ein kombinierter Bus-/Zug-Haltepunkt an der dortigen Kreuzung mit der Schönburger Straße entstehen. Er wird also zur neuen Endstation der Burgenlandbahn, ideal für Mitarbeiter der Kreisverwaltung und für den neuen Schulcampus. Für den Haltepunkt seien aber noch Planungsleistungen nötig, so dass ein Baustart hier noch in weiterer Ferne liegt, war zu erfahren.

Straßensperrung am Kaufland: Für ein zügiges Befahren der neuen Ost-Tangente muss natürlich erst die „Jahrhundert-Baustelle“ an der Gehringstraße neben dem Kaufland in Angriff genommen werden. Ein Erdrutsch und die Frage, wer für dessen Folgen aufkommt, sorgt seit 2020 für Stillstand und Ärger. Nach einem ersten Gutachten folgte nun im Januar eine weitere Bodenuntersuchung. „Die Ergebnisse sollen noch im Februar ausgewertet werden. Erst dann kennen wir den Umfang des Schadens. Aussagen über die Technologie zur Behebung und zur benötigten Zeitspanne wären vorher unseriös“, so Bau-Chefin Freund.

Max-Klinger-Schule: Auch in Kleinjena müssen Schüler, Lehrer und Eltern noch einiges an Geduld aufbringen. Die Sanierung der dortigen Grundschule dauert an. Eine Rückkehr aus dem Ausweichquartier in der Naumburger Jägerstraße ist laut Stadt nun erst für Sommer 2023 vorgesehen. Immerhin - und das ist die gute Nachricht: An der „Klinger“ wird bis dahin nicht nur die energetische Sanierung, wofür rund eine Million Euro als Fördermittel zur Verfügung standen, erledigt, sondern „2023 ist dank einer Kreditaufnahme und eines Bauvolumens von etwa drei Millionen Euro dann alles komplett saniert“, so OB Müller. Nach einem schwierigen Start laufe die Maßnahme mittlerweile planmäßig.

Still ruht der See: Die Naumburger Ruderer müssen sich wohl noch eine ganze Weile gedulden müssen. Rund um den Neubau am Gänsegries gibt es Streit. (Foto: Torsten Biel)

Ruderer-Bootshaus: Alles andere als planmäßig, nämlich eher „katastrophal“, wie Müller zugibt, verläuft der Bootshaus-Neubau am Grochlitzer Gänsegries. Eine nur halb fertige Bodenplatte ist dort seit Monaten zu sehen. Und auch in den kommenden Wochen wird es nicht vorangehen. Die Weißenfelser Baufirma hat von der mit den bisherigen Arbeiten höchst unzufriedenen Stadtverwaltung nämlich die Rote Karte gezeigt bekommen. Abhängig von der rechtlichen Klärung könnte es hier zur Neuausschreibung der Bauleistung kommen. Momentan erwarteter zeitlicher Verzug: sieben Monate. Rot-Weiß-Ruderboote werden also dieses Jahr dort noch nicht untergestellt.

Ab April Großbaustelle: Der Reußenplatz bekommt nicht nur neue Pflaster-Oberflächen, sondern unterirdisch auch viele neue Leitungen und Anschlüsse. Torsten Biel

Reußenplatz: Eine extrem anspruchsvolle Baustelle wird wohl auch die Sanierung von Reußenplatz und angeschlossener Badergasse. Die Stadt will dort Fußwegen und Straße mit Natursteinpflaster endlich ein ordentliches Aussehen spendieren. Vor allem aber nutzen etliche Versorgungsträger die Baugrube, um diverse Anschlüsse und Leitungen, etwa Gas, Strom, Trink- und Abwasser zu erneuern, und auch die Archäologen interessieren sich für das Areal. Wenn tatsächlich alle Beteiligten ihre Zeitpläne einhalten, könnte kurz vor Weihnachten 2022 Fertigstellung gefeiert werden. Der Start ist jedenfalls auf den 4. April gelegt.

Wenzelsgasse: Auch hier erfolgt, auf 200 Metern bis zur Jakobsmauer, ein grundhafter Ausbau. Und auch hier ist der Abwasserzweckverband mit im Boot. Ein halbes Jahr, von Anfang Mai bis November, wird die Straße voll gesperrt sein. Als Umfahrung will die Stadt den Holzmarkt öffnen.

Wellen und Dellen: Die Wenzelsgasse, hier mit Blick in Richtung Jakobsmauer, soll im November wieder einen ordentlichen Eindruck machen. (Foto: Torsten Biel)

City-Bus-Stopp: Modern und barrierefrei statt hässlich und in die Jahre gekommen: So könnte man das Ziel für den Busbahnhof formulieren. Erst mal wird dieses Jahr geplant, wie genau die neuen Bussteige angelegt werden und ob Zu- und Abfahrt tatsächlich nur noch über die Hallesche Straße (und nicht mehr die Oststraße) erfolgen. Ist alles geklärt, könnte im Frühjahr 2023 gebaut werden.