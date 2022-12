Die neue Trasse zwischen der Schönburger und der Grochlitzer Straße ist zwar fertig, dennoch bleibt sie vorerst für den Verkehr gesperrt

Wegen formeller Probleme wird der Abschnitt wohl erst im Juni eingeweiht. Bei welchen Straßenbauarbeiten es in der Domstadt noch hakt.

Die neue, 320 Meter lange Verbindung zwischen Schönburger und Grochlitzer Straße ist so gut wie fertig. Hier zu sehen: die zukünftigen Schulbus-Steige.

Naumburg - In einem aus diversen Gründen für Private wie die öffentliche Hand sehr schwierigen Bau-Jahr wäre es ein schöner, versöhnlicher Ausklang gewesen: die Einweihung der „Ost-Tangente“ mit freier Fahrt von der Jet-Tankstelle bis zum Apfelmarkt an der Halleschen Straße. Doch steht diese Einweihung „dank“ zweier Probleme weiter in den Sternen. Die neue Zielsetzung lautet: Anfang Juni, wie man auf Nachfrage von der Stadt Naumburg erfährt.