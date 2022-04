Die Mutter der Unstrutspatzen

Ines Ballin begann 2004 ihre Tätigkeit als Tagesmutter in Großwangen. Warum sie diesen Schritt niemals bereut hat und für diese Zeit sehr dankbar ist.

Großwangen - Zum Jahreswechsel - und so auch dieses Mal - landen oft liebevoll geschriebene Briefe und Karten im Briefkasten der Familie Ballin in Großwangen. „Es sind nicht nur gute Wünsche zu den Feiertagen“, sagt Ines Ballin. Es sind auch Grüße und Worte des Dankes, die von „ihren“ großen und kleinen Kindern, deren Eltern oder Großeltern kommen. Ines Ballin wird darin als Kindertagesmutter für ihre liebevolle Betreuung der Kleinsten im Ort gedankt, die in ihrer im Familiengrundstück ausgebauten Kindertageseinrichtung „Unstrutspatzen“ bestens umsorgt und behütet die wichtigsten Jahre ihrer frühen Kindheit verbringen.