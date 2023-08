Kurt Schmidt aus Naumburg in seinem ganz persönlichen „Museum“ - in den Händen das Buddelschiff „Herzog“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nebra - Das Leben schreibt viele bunte Geschichten von fröhlichen, besinnlichen, aufregenden und bemerkenswerten Ereignissen. In Folge eines Beitrags im Naumburger Tageblatt/MZ über die Schenkung einer Brunnenskulptur an die Stadt Nebra aufmerksam geworden, wandte sich Kurt Schmidt aus Naumburg an Roswitha Hartmann, die gute Seele des Nebraer Heimathauses. Weitergeleitet an die Stadtinformation Nebra, erfuhr dort wiederum Christine Nitzschker von der Absicht, dass dem Heimathaus Nebra ein besonderes Buddelschiff mit dem Namen „Herzog“ geschenkt werden soll.