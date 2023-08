Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Er erscheint per Beamer an der weißen Wand - in der bekannten Denkerpose. Der Kopf auf die Hand aufgestützt, der Blick geht ins Irgendwo. Wie Friedrich Nietzsche stellen sich auch Kinder des Hortes der Lebenshilfe in der Friedensstraße den Fragen des Lebens.