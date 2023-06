Die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt hat die teils marode Eckartsburg 2021 geschlossen. Eine Wiedereröffnung ist in nächster Zeit nicht geplant, wie die Antwort auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Rüdiger Erben an die Landesregierung deutlich macht.

Die Eckartsburg liegt im Tiefschlaf - Warum eine Wiedereröffnung vorerst nicht in Sicht ist

Eckartsberga - Einsam und verlassen - so thront sie inzwischen seit reichlich zwei Jahren über der Finnestadt Eckartsberga: die Eckartsburg, die 998 im Auftrag des Markgrafen von Meißen, Ekkehard I., an der Via Regia erbaut worden sein soll.