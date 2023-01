Die Crux mit der Waschküche und scheinbaren Drogen

Ein Wahl-Wetzendorfer wird vor dem Amtsgericht in Naumburg des illegalen Drogen- und Waffenbesitzes angeklagt. Was der Schwiegersohn seiner Vermieterin damit zu tun hat.

Naumburg - Der Vorwurf war nicht ohne: In der Waschküche nahe seiner Mietwohnung in Wetzendorf soll ein 35-Jähriger illegale Drogen und Schusswaffen besessen haben. Exakt handelte es sich um 2,98 Gramm Methamphetamin und zwei kleinkalibrige Mehrladegewehre - eines davon womöglich Marke Eigenbau -, wie aus der Anklage hervorging, die der Staatsanwalt am Montag im Amtsgericht Naumburg erhoben hat.