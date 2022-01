Die „Brummis“ von damals

Naumburg/Erfurt - Für Michael Eile ist die Geschichte der Schifffahrt auf Saale und Unstrut mehr als nur ein Steckenpferd, das man gelegentlich pflegt. Vielmehr begleitet das Thema den Erfurter schon seit Jahren, eine Verbindung, an der indes auch die Öffentlichkeit teilhat. Denn im Jahresrhythmus erscheint ein Band einer auf insgesamt zehn Büchern angelegten Schifffahrtshistorie.

Nun gibt es bereits einen neuen, den nunmehr sechsten. „Seit dem fünften Band geben wir nun das komplette Archivmaterial chronologisch heraus“, erzählt der 52-Jährige. Das jüngste Buch mit dem Untertitel „Kohle - Steine - Zuckerrüben“ widmet sich den Jahren von 1847 bis 1871. Zwei historische Meilensteine, die auf die Eröffnung der Bahnstrecke der Thüringischen Eisenbahn-Gesellschaft von Halle nach Bebra über Weißenfels, Naumburg, Erfurt und Eisenach sowie auf den Beginn des deutschen Kaiserreiches verweisen. Es ist die Zeit der Industrialisierung, in der Schiffe als wichtiges Transportmittel dienen, ehe die Eisenbahn diese Aufgabe mehr und mehr übernimmt, sich daraus eine Konkurrenz entwickeln sollte.

Einst 3.000 bis 4.000 Schiffsladungen im Jahr

„Steine, die zum Bau von Fabriken und Brücken nötig waren, wurden massenhaft auf Schiffe verladen. Auch Kohle und mit dem Bau der Zuckerfabriken die Zuckerrüben wurden transportiert“, berichtet Eile. Dabei legten die Rohstoffe auf dem Wasser teils weite Wege zurück. „Weizen ging von Naumburg nach Hamburg, von dort kam Steinkohle in die Region“, so der Autor. Schätzungsweise 3.000 bis 4.000 Schiffsladungen machten sich einst pro Jahr auf die Reise. „Das war ein enormer Verkehr“, unterstreicht er.

Der Band widmet sich den Jahren von 1847 bis 1871. (Foto: Ringelbergverlag)

Trotz seines mit der Zeit gesammelten Wissens erlebt er bei seinen Recherchen immer wieder auch Überraschungsmomente. So gab es unter anderem Schiffswerften in Freyburg und Weißenfels, am Halleschen Anger in Naumburg wurden Schiffe gebaut und repariert. Von 1862 bis 1864 wurde wegen des Hochwasser-Schutzes die Mündung der Unstrut in die Saale nahe dem Wasserschlösschen in den Blütengrund verlegt. „Pläne für einen Hafen im Blütengrund wurden jedoch gestrichen.“

Intensive Recherche in Bibliotheken und Archiven

Für seine aufwendige wie akribische Recherche weiß der Erfurter, der als Beamter arbeitet, zwei Helfer an seiner Seite: Dieter Schröder aus Halle, der auch mit seiner eigenen Sammlung zur Buchreihe beigetragen hat und einst Schiffsführer in der Binnenschifffahrt war, sowie der Weißenfelser Mario Krieg, der zwischenzeitlich bei der Saale-Unstrut-Schifffahrtsgesellschaft tätig war. Jeder hat bestimmte Archive, die er aufsucht. Schröder nutzt die Universitätsbibliothek in Halle, Krieg die Stadtarchive in Naumburg und Weißenfels, Eile selbst hält Ausschau in Thüringen, so in Artern und Roßleben, aber auch im Stadtarchiv Querfurt und in den Landesarchiven in Merseburg und Wernigerode. Außerdem seien Privatsammlungen und seine vielen Kontakte vor Ort von unschätzbarem Wert, finden sich in den Bänden auch persönliche Schicksale, wie der Autor weiter berichtet.

Seine Leidenschaft für die Region begann 2008 mit einer Fahrt auf der Unstrut an Bord der MS Reblaus. Mittlerweile hat Eile einen Bootsführerschein, ist er Teil der Gemeinschaft der Wassersportfreunde. Sein Motorboot hat er in Freyburg liegen. „Ich bin schwerst verliebt in die Region“, betont der Erfurter. Mit seiner Begeisterung steckt er ganz gern auch Freunde und Verwandte an.

Der sechste Band der Reihe „Die Schifffahrt auf der oberen Saale und Unstrut“ ist im Ringelbergverlag Erfurt erschienen und im Buchhandel erhältlich. 244 Seiten, 39 Euro