Diskussion in Sozialen Medien

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg/mhe - In den Sozialen Medien wird gewitzelt: Füllt man in Deutschland ein Loch in einem Wanderweg gleich auf oder stellt man erst einmal eine Warnbake drauf? Zu sehen ist auf einem Bild der Wanderweg zwischen Naumburg-Almrich und Schulpforte und auf diesem genannte rot-weiße Warnbake, die tatsächlich auf einem Loch im Boden steht. Warum?