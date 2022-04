Die andere Elsa Asenijeff: Max-Klinger-Haus zeigt neue Ausstellung

Mit einer Sonderschau zur Geliebten des Künstlers, der in Österreich geborenen Schriftstellerin, lädt der Naumburger Museumsverein nach Großjena ein.

Am Stehlesepult kann der Besucher Elsa Asenijeffs Biografie studieren.

Großjena - Für ein halbes Jahr ist sie in jenes Großjenaer Domizil zurückgekehrt, in das sie sich einst mit Max Klinger - dessen Muse, Geliebte und auch Mutter seiner Tochter sie gewesen ist - von der Leipziger Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Die Rede ist von Elsa Asenijeff. Zurückgekehrt ist die Dichterin und Schriftstellerin in Form der Sonderausstellung „Elsa Asenijeff und Großjena“. Ihr erstmals auf dem Klinger-Weinberg eine eigene Schau zu widmen, um ihre Persönlichkeit, ihr Leben und Schaffen stärker zu beleuchten, war von dem Wunsch beseelt, mit vielen alten Klischees über diese Frau aufzuräumen.