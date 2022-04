Dezimierte Freyburger halten sich wacker

Naumburg - Die höherklassigen Männerteams aus der Saale-Unstrut-Finne-Region erreichten am Wochenende folgende Resultate.

LANDESLIGA: Romonta Stedten - SC Naumburg 0:0. Nach zuletzt fünf Niederlagen gegen die Romonta-Kicker konnte das SCN-Team den Bock am Samstag zwar nicht komplett umstoßen, aber immerhin einen Punkt aus Stedten mitbringen. In der ersten Halbzeit waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft, ohne etwas Zählbares erreichen zu können. Die größte Chance der Naumburger hatte Marcel Müller, der nach einem Freistoß von Bastian Hanisch nur die Querlatte traf. Nach dem Seitenwechsel hatte der kurz zuvor erst eingewechselte Moritz Mainka den Führungstreffer der Domstädter auf dem Fuß, aber er scheiterte am sehr gut reagierenden Keeper der Gastgeber, Christopher Kuhnt. Damit verpasste es der SCN, in der Tabelle der Staffel Süd an den Stedtenern - die zwei Zähler mehr auf dem Konto haben - vorbeizuziehen. (tok)

LANDESKLASSE 9: FC RSK Freyburg - 1. FC Zeitz 2:5 (0:3). Die ohnehin schon großen Personalprobleme der Jahnstädter (es fehlten Till Klippel, Marius Nauhardt, Till Kirchhoff und Kevin Wätzel) haben sich im Spiel gegen den Spitzenreiter noch verschärft, weil sich Constantin Kitzmann früh verletzte und weil er deshalb wie Felix Kaiser wegen einer berechtigten Roten Karte (Tätlichkeit) und Stefan Lehwald wegen einer umstrittenen Ampelkarte im nächsten Spiel gegen Spergau ausfallen wird. Luca Säuberlich (3.) brachte die Zeitzer in Front. „Der trifft gefühlt nur gegen Freyburg. Das war schon in der A-Jugend so“, meinte RSK-Coach Steffen Giese lakonisch. Lukas Pellmann (33.) und erneut Säuberlich (39.) bauten den Vorsprung des Favoriten bis zur Pause auf drei Tore aus. Die beiden besten Chancen der Gastgeber in der ersten Halbzeit konnte Christian Lehwald nicht nutzen.

Routinier Chris Klang half im Team der Jahnstädter aus und bereitete das zwischenzeitliche 2:4 per Kopf vor. (Foto: Torsten Biel)

Nachdem Leon Grünbeyer (51.) zum 0:4 getroffen hatte, bäumten sich die Platzherren auf. Max Schirner (62.) verwandelte einen Freistoß sehenswert in den Winkel. Dann verlängerte der für Kitzmann eingewechselte Routinier Chris Klang einen Einwurf von Sergio Schulz clever per Kopf, und Philipp Kolata (82.) war ebenfalls mit einem Kopfball zum 2:4 erfolgreich. Den Schlusspunkt setzte der Zeitzer Manuel Reichmuth (85.) aus einem Gewühl heraus. (tok)

BSC Laucha - SV Braunsbedra 0:1 (0:1). Maximal unglücklich kam diese Niederlage der Glockenstädter zustande. Nachdem BSC-Keeper Tobias Schöneburg zweimal mit klugem Herauslaufen brenzlige Situationen bereinigt hatte, vergab Lucas Hoffmann nach einem Pass von Fabian Keidel die größte Chance der Platzherren in der ersten Halbzeit Diese verloren dann in der 36. Minute unnötigerweise im Spielaufbau den Ball, und Schöneburg konnte im Verbund mit Daniel Ulrich beim gemeinsamen Rettungsversuch einen Foulelfmeter nicht verhindern. Ibrahimi Bachirou Soulet verwandelte vom Punkt zum 0:1. Nach der Pause dominierten die Lauchaer das Geschehen, aber Matthias Meissner mit einem Fernschuss und Keidel per Kopf fehlte das nötige Glück im Abschluss. In der Nachspielzeit hatten die Unstrutstädter doch noch die große Möglichkeit zum Ausgleich. Alexander Saal war im Strafraum der Geiseltaler gefoult worden. Meissner verwandelte den fälligen Elfmeter zwar sicher, Referee Rosenbaum ließ diesen jedoch wiederholen, weil einige Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren. Im zweiten Versuch setzte Meissner den Ball dann an den Pfosten. „Wir müssen die Entscheidung des Schiedsrichters akzeptieren. Mehr ärgert mich eigentlich das Zustandekommen des Gegentreffers“, sagte BSC-Trainer Ronny Starch. (tok)

SSC Weißenfels II - ESV Herrengosserstedt 2:1 (1:1). Die Gastgeber brannten auf Revanche für die Hinspielniederlage, und diese gelang ihnen auch. Vor einer spärlichen Kulisse von nur 16 Zuschauern ging die SSC-Reserve bereits nach 30 Sekunden durch Lucas Roy in Führung. Die Herrengosserstedter zeigten sich jedoch nur kurz geschockt und schlugen bereits sechs Minuten später durch ein Abstaubertor von Benjamin Hackbart zurück. Nach einem Pass von Philipp Hermann traf Benjamin Polley nur den Innenpfosten des Weißenfelser Kastens, und von dort sprang der Ball ins Feld zurück. Polley verletzte sich dann in der zweiten Halbzeit, und dies tat dem Spiel des ESV gar nicht gut. Nachdem der Weißenfelser Felix Zech berechtigterweise die Ampelkarte (83.) gesehen hatte, lief alles auf eine Punkteteilung hinaus, die auch gerecht gewesen wäre. Aber in Überzahl kassierten die Herrengosserstedter durch Erik Scherbaum (89.) noch einen schmerzhaften Gegentreffer. „Ich kann unserem Team nicht viel vorwerfen. Es hat großen Kampfgeist gezeigt, sich aber wie schon bei der knappen Niederlage gegen Zeitz nicht belohnen können“, lautete das Fazit von ESV-Coach Thomas Kitzing. (hob/tok)

KREISOBERLIGA: SV Mertendorf - SC Naumburg II 1:2 (1:1). Die erste Viertelstunde gehörte den Gästen, die die Wethautaler früh unter Druck setzten. Folgerichtig erzielte Nils Deckert (14.), der nach Vorlage von Abubacar Schätz den Ball gut annahm und beherzt abschloss, das 0:1. Danach legten die Mertendorfer ihre anfängliche Nervosität ab, und das Geschehen wurde ausgeglichener. Eine Schlafeinlage in der SCN-Abwehr nutzte Sebastian Staude (24.) zum 1:1. Nach der Pause war zunächst ein Distanzschuss des Naumburgers Stefan Schulze, der von SVM-Keeper Pascal Reh noch zur Ecke gelenkt wurde, der einzige Höhepunkt. Schulze (75.) besorgte dann per Abstauber nach einem abgewehrten Schuss von Schätz den Siegtreffer der Domstädter, nachdem Weingarten nachgesetzt hatte. Aus Sicht der Gastgeber war dabei allerdings ein zu hartes Einsteigen gegen den Torwart im Spiel. „In der Schlussviertelstunde drückten wir auf den erneuten Ausgleich, aber Felix Bach und Hendrik Eisenschmidt konnten ihre Chancen nicht nutzen“, so Mertendorfs Trainer Ralf Kobylka, der seinem Team ein großes Kompliment für eine gute Leistung machte. „Insgesamt gesehen war es für uns ein glücklicher Sieg“, meinte Gästecoach Patrick Hausmann. (tok)

Eintracht Profen - FC ZWK Nebra 0:0. Die Gäste von der Unstrut konnten die Gunst der Stunde - dass die Spiele der Spitzenteams Bad Kösen und Großkorbetha coronabedingt abgesagt wurden - nur zum Teil nutzen. „Wir benötigen einfach zu viele Chancen. Uns fehlt vor dem gegnerischen Tor manchmal die letzte Gier“, ärgerte sich Nebras Trainer Ralf Kretzschmar nach der sonntäglichen Nullnummer in Profen. Drei gute Möglichkeiten zum Siegtreffer boten sich dem ZWK-Team in dieser Partie. Zunächst knallte Henning Knuhr den Ball nach einer Hereingabe von Niklas Hesse an den Querbalken, wobei etwas weniger Wucht sicher erfolgversprechender gewesen wäre. Dann war der Abschluss des eingewechselten Christopher Weihrauch nach Vorarbeit von Richard Fritsche und Lukas Poweleit zu unscharf, um den Eintracht-Keeper überwinden zu können. Und schließlich scheiterte Fritsche nach einer Flanke von Lukas Sander ebenso an Sebastian Steinthal. Aber auch mit dem einen Punkt, der ihnen allerdings viel zu wenig war, setzten sich die Nebraer vorerst an die Tabellenspitze. „Am kommenden Wochenende wollen wir gegen Osterfeld eine Reaktion zeigen und gewinnen“, so Ralf Kretzschmar. (tok)

Lossa/Rastenberg - Grün-Gelb Osterfeld 2:0 (0:0). In einem Spiel auf nur mäßigem Niveau, wie Eintracht/Union-Kapitän Kai Vollrath fand, vergab zunächst Justin Krämer eine hundertprozentige Torchance der Gastgeber, und auch Pit Uhlig hatte mit seinem Kopfball kein Glück. In der zweiten Halbzeit dominierte die länderübergreifende Kombination in Lossa noch mehr, ohne sich jedoch zwingende Möglichkeiten zu erarbeiten. Erst durch ein Eigentor des Osterfelders Hannes Schützhold (76.) nach einem Freistoß von Michael Neuhauß gingen die Gastgeber in Führung. Neun Minuten später machte Neuhauß mit der Hacke nach Vorlage von Leonard Wagner alles klar. „Jetzt müssen wir, abgesehen von der Pokalpartie am Osterwochenende gegen Burgwerben und dem letzten Meisterschaftsspiel in Rastenberg gegen Kretzschau, nur noch auswärts antreten“, blickt Kai Vollrath voraus. (tok)