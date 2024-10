Das ZDF berichtete als „Hammer der Woche“ über ihn, sein Vorgänger war wegen einer zu leuchtschwachen Lampe weggerissen worden: Am Dienstagmittag wurde der neue Fußgängerüberweg am Naumburger Marienring abgenommen.

Sperrung an der L205 in Naumburg aufgehoben

Abnahme des neuen Fußgängerüberwegs am Naumburger Marienring am Dienstagvormiitag durch den Auftraggeber, das Land.

Naumburg/hbo - Der Verkehr zwischen dem Naumburger Stephan- sowie dem Curt-Becker-Platz rollt wieder. Am Dienstagmittag gab die Landesstraßenbaubehörde als Auftraggeber den neuen Fußgängerweg über die L205 am Marienring frei. Seit Mitte September war er unter Vollsperrung gebaut worden. Rund 230.000 Euro plante das Land dafür ein. In die Kritik geraten und unter anderem auch „Hammer der Woche“ im ZDF geworden war das Projekt bereits 2023. Ende des Jahres ließ das Land den Vorgänger-Überweg abreißen, weil die Beleuchtung angeblich zu schwach und nicht zu reparieren gewesen war.

Für die Landesstraßenbaubehörde ist es aber nicht die einzige Baumaßnahme, mit der sie in diesem Jahr in Naumburg für Kopfschütteln sorgte. Auch die Begradigung einer minimalen S-Kurve an der Bahnbrücke in Richtung Roßbach sorgte in der Politik und in der Bevölkerung für Unverständnis. Für dieses Projekt wurden sogar um die 400.000 Euro fällig.

Und auch eine neue Aufreger-Baustelle gibt es in Naumburg, diesmal allerdings ohne Beteiligung des Landes. So hat die Stadt vor neun Wochen den beliebten Saale-Radwanderweg sperren lassen, um das alte Bootshaus am Klingenberg abzureißen. Der Weg ist seit neun Wochen dicht, ein Abbruch hat aber noch nicht begonnen.