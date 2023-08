Benefiz-Fußballspiel am 11. August Deutsche Weinprinzessin und Ex-Box-Weltmeister stehen in Mertendorf auf dem Rasen

Bei der Benefiz-Aktion für das Gesundheitsprojekt „Apfellatein“ sind am 11. August auch wieder Promis am Ball. Was in Mertendorf auf dem Programm stehen wird, wenn das Duell zum bereits zehnten Mal stattfindet.