Unser Tipp-Experte Patrick Hausmann will mit Landesligist SCN in Eisleben punkten.

Derbys in Freyburg und Saubach: Abstiegskampf allerorten

Carsten Pieper (2.v.l.) und Mahmoud Ajo (r.) spielen mit Landesligist SC Naumburg am Samstag in Eisleben.

Naumburg. - Zusammen mit Patrick Hausmann, Trainer des Landesligisten SC Naumburg, blicken wir auf die zehn Partien der achten Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ. Für den Sieg in der Gesamteinzelwertung gibt es 500 Euro in Form einer BLK-Guthabenkarte (ehemals Innenstadtgutschein). Spendiert wird diese von der Firma ESM. Das beste Team erhält am Saisonende wie gewohnt einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. Und für den Wochensieg gibt es traditionell 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg - allerdings nur dann, wenn mindestens 50 Prozent der von uns ausgewählten Spiele ausgetragen werden.