In seinem im Sommer beginnenden (Un-)Ruhestand will Thomas Dahnke, stellvertretender Leiter der Landesschule Pforta, statt Elite-Abiturienten ganz gezielt Sekundarschüler fördern.

Der Vize der Landesschule Pforta folgt dem Reiz des „Unmöglichen“: Er will künftig Sekundarschüler fördern

Lehrer Thomas Dahnke will das Bildungsthema voranbringen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schulpforte. - Es gibt einen Moment in unserem Gespräch, in dem Thomas Dahnke spürbar emotionaler, um nicht zu sagen: richtig leidenschaftlich wird: „Ich liebe diese Region!“, ruft er laut aus, nachdem wir nach der Motivation für ein seiner Initiative entspringendes ungewöhnliches Vorhaben gefragt haben. Nach seinem für den 31. Juli terminierten Ausscheiden aus dem aktiven Dienst will der 66-Jährige, der stellvertretender Leiter der Landesschule Pforta ist, dabei mithelfen, die fachlichen und sozialen Kompetenzen von Sekundarschülern zu entwickeln.