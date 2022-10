Der verschwundene Wartburg - Warum 43-Jähriger wegen Oldimer-Klaus allein auf der Anklagebank sitzt

Naumburg - Er habe diesen Tag so herbeigesehnt und ihm in der Hoffnung entgegengefiebert, nicht nur sein Werkzeug und seinen Transporter zurückzubekommen, sondern vor allem sein Oldtimer-Cabrio - ein Wartburg 313, den es längst nicht mehr zu kaufen gibt. All dies war dem Possenhainer aus der Lagerhalle seines Dachdeckerbetriebes gestohlen worden. Einem der Täter saß er Montag im Amtsgericht Naumburg gegenüber.