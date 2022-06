Der Stollen-Arbeiter

Wippach - Beim Gesprächstermin, zu dem uns der Wippacher Bäckermeister Torsten Möder eingeladen hatte, sollte es vor allem um die diesjährigen Stollenprüfungen des Landesinnungsverbands Sachsen-Anhalt gehen. Doch während der zweieinhalb Stunden, in denen wir dem stellvertretenden Obermeister der Innung Querfurt-Nebra, der selbst an dem Wettbewerb teilnehmen wird, bei der Herstellung seines „Wippacher Christstollens“ über die Schulter schauen durften, kamen beinahe schon zwangsläufig auch die generellen Entwicklungen in der Branche zur Sprache.

