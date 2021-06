„Der Region sollte nach Zwangpause stärkere Bedeutung zukommen“

Naumburg/Freyburg - Ohne großes Aufsehen und dennoch im engen Kontakt zur Bevölkerung: So konnte man den Bundesvorsitzenden der SPD, Norbert Walter- Borjans, während seiner Tour durch die Saale-Unstrut-Region erleben. Er kehrte zunächst im Naumburger Kunstwerk „Turbinenhaus“ ein, wo er von Manuela Hartung, der ehrenamtlich agierenden Vorsitzenden der Lokalen Aktionsgruppe des Geo-Naturparks Saale-Unstrut-Triasland, sowie den „Turbinenhaus“-Eigentümern Michaela und Thomas Burkhardt begrüßt wurde. Manuela Hartung tritt am morgigen Sonntag im Wahlkreis 40 Naumburg zur Landtagswahl als Direktkandidatin der SPD an.

In der Aktionsgruppe, die sich für Projekte im ländlichen Raum engagiert, seien Vertreter von Gemeinden und Vereinen sowie Privatpersonen tätig, erläuterte Manuela Hartung. In Zusammenarbeit mit dem Landkreis sowie dem Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung gehe es darum, das von Europäischer Union und Bund bereitgestellte Geld optimal einzusetzen. So konnte auch Thomas Burkhardt erläutern, wie das „Turbinenhaus“-Projekt durch das Leader-Programm gefördert worden war. „Wenn nicht die Einschnitte durch die Corona Pandemie gekommen wären, hätten wir im letzten Jahr eine ausgeglichene Bilanz gehabt. So war bei der gesamten Außengestaltung und nicht zuletzt bei der Umstellung bezüglich Elektro auf LED ’Leader’ ein guter und verlässlicher Partner“, sagte Burkhardt.

Beeindruckt von Engagement

Walter-Borjans zeigte sich vom Engagement der Naumburger und der Historie des Hauses beeindruckt. Er informierte die Gastgeber über ein neues Förderprogramm, das der Kulturbranche beim Neustart helfen soll. „Ich werde Ihnen rasch alle Unterlagen zukommen lassen, damit es ein erfolgreicher Start wird, denn die Bürger warten auf Kunst und Kultur“, so der SPD-Bundesvorsitzende.

SPD-Bundesvorsitzender Norbert Walter-Borjans (r.) zu Gast in der Saale-Unstrut-Region: Im Kunstwerk „Turbinenhaus“ empfängt ihn Thomas Burkhardt. (Foto: Holger Behrens)

Von Naumburg aus führte die Wahlkampftour weiter nach Freyburg, wo Norbert Walter-Borjans wie auch die anderen Wegbegleiter unter der Leitung von Manuela Hartung zunächst von Freyburgs Bürgermeister Udo Mänicke und Manuela Dietz, der Leiterin des Jahn-Museums, begrüßt wurden. Sie gaben einen Überblick über den Zustand des Hauses und stellten ihre Pläne vor. Zu ihrer Verwirklichung hoffe man auf Unterstützung auf Bundes- und Landesebene. Außerdem, so berichtete Udo Mänicke, hoffe man auch auf Hilfe aus dem Leader-Programm. Walter-Borjans zeigte sich sehr interessiert, denn einige Informationen sowie die verschiedenen Sichtweisen auf den Turnvater seien ihm bislang nicht bekannt gewesen. Er sicherte zu, auf verschiedenen Ebenen für einen Besuch des Jahn-Museums zu werben.

Rayk Peiser, Geschäftsführer des Kreissportbundes Burgenland, nutzte das Gespräch, um Möglichkeiten zu erörtern, damit der Kreissportbund künftig ein Teil der „Leader“-Familie“ werden könne. Es gebe viele Sportstätten und Projekte im ländlichen Raum, die der Förderung bedürften, so Peiser. Manuela Hartung ermunterte Peiser, einen entsprechenden Antrag zu stellen.

Rundgang durch Zscheiplitz

Der Geschäftsführer des Geo-Naturparks Saale-Unstrut-Triasland, Matthias Henniger, der an diesem Tag seinen 44. Geburtstag feierte, gab einen weiteren Überblick über die Tätigkeit des Naturpark-Vereins. Zuvor hatte ihm Manuela Hartung zu seinem Ehrentag herzlich gratuliert.

Bei einem kleinen Rundgang durch Zscheiplitz konnte Henniger veranschaulichen, welche Aufgaben bereits geschafft sind. Zugleich ging er auf die reiche Geschichte der Region und die Via regia ein. Durch entsprechende Förderung sei es gelungen, die historischen Trockenmauern der Weinberge zu erhalten und zu erneuern. Rund vier Millionen Euro seien investiert worden. Norbert Walter-Borjans würdigte dies und sagte, er wolle gern eine Radtour durch den Burgenlandkreis unternehmen und dabei das gesamte Saale- Unstrut-Triasland mit seinen Facetten kennenlernen.

„Auf jeden Fall ist es eine wunderschöne Region, der auch nach der Corona-Zwangspause eine stärkere Bedeutung zukommen sollte, denn viele wissen noch nicht, unsere schöne Heimat zu schätzen“, zog der Bundespolitiker ein Fazit seines Besuches. Bei einem Glas Saale-Unstrut-Wein und mit dem herrlichen Ausblick nahe der Zscheiplitzer Kirche ins Unstruttal klang der Abend aus. (be/ag)