Der Neue im Revier: Thüringer schaut auf 3.300 Hektar Privatwald

Jürgen Hartung (l.), Leiter des Betreuungsforstamtes Naumburg, und Lars Bauer, seit Anfang Dezember neuer Leiter des Reviers Laucha, nehmen Bäume in einem Wald nahe Laucha in Augenschein.

Laucha - Die alles entscheidende Frage in diesen Tagen, an einen Förster gerichtet, ist schnell beantwortet. „Der Drang, Weihnachtsbäume zu stehlen, hält sich in Grenzen“, sagt Lars Bauer. Der 39-Jährige aus Roßleben ist seit Anfang Dezember im Betreuungsforstamt der neue Leiter des Reviers Laucha. Er folgt auf Mario Liebau, der in den Innendienst des Amtes mit Sitz in Ziegelroda gewechselt ist.