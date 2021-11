Der Müllberg ohne Namen

Naumburg - Es ist eine Idylle, in der man gern durchatmen, die Hektik des Alltags hinter sich lassen möchte. Vegetation satt, Vögel zwitschern. Natur pur in der Nähe des Naumburger Bürgergartens könnte man meinen. Doch Lars Polten sieht mehr - unschöne Dinge, die verborgen scheinen. Der 45-Jährige braucht nicht lange, um in der vermeintlichen grünen Oase auf Müll zu stoßen. Kurzerhand zeigt er einen alten Schuh, Flaschen, Plastikverpackungen. Oft von Moos überwachsen, von Blättern bedeckt. „Dabei denken wir, wir sind nur von Natur umgeben“, sagt Polten.

Das Areal nahe dem Tennisplatz war einst Deponie, die Sportanlage gab dem Gelände sogar ihren Namen: Die sogenannte Tennisplatz-Deponie trägt im Archiv der unteren Bodenschutz-Behörde des Burgenlandkreises die Kataster-Nummer 07227. „Der Status einer Deponie besteht allerdings rechtlich nicht mehr. Es handelt sich vielmehr um eine Altablagerung, die dem Bodenschutz unterliegt“, erklärt Kreissprecherin Christina Vater auf Anfrage von Tageblatt/MZ. In den Jahren 1988/1989 habe es eine Rekultivierung mit entsprechenden Maßnahmen der Wiederaufforstung am damaligen Deponiekörper nach dem Bergrecht der DDR gegeben, berichtet die Mitarbeiterin der Kreisverwaltung weiter. Weitere Ausführungen macht sie jedoch nicht. Vater: „Eine Recherche und Aufarbeitung historischer Fakten kann leider nicht geleistet werden.“

Doch Lars Polten geht es in erster Linie nicht um eine Kritik an den längst vergangenen Geschehnissen in einer Zeit, in der Umweltschutz eine untergeordnete Rolle spielte. Der promovierte Kulturwissenschaftler beschäftigt sich vielmehr mit der Gegenwart, wie aus heutiger Sicht die vermeintliche Idylle oftmals als Naturschatz wahrgenommen wird. Eine Botschaft, die auch durch Bilder in Broschüren und Zeitschriften vermittelt wird. Vergessen wird indes, wie der Mensch eingreift. Altlasten, Bürgermeister- und Industriekippen - all das seien vergessene Teile der Kulturlandschaft, so Polten. „Es ist kein Tabu, aber ein unangenehmes Thema.“ Auf das ist er mit Hilfe von Luftaufnahmen und digitalen Geländemodellen sowie während seiner ausgedehnten Wanderungen rund um Jena gestoßen, wo er vor einer kurzen Stippvisite in Naumburg wieder mit seiner Familie lebt.

Im Mai eröffnete das „Grüne Haus“ in der Zeiss-Stadt eine Ausstellung mit seinen Fotos unter dem Titel „Vergessene Kippen“. Zudem sammelt eine Internetseite Informationen zu Altlasten. Speziell für Naumburg nahm er einen Film auf, der auf der Video-Plattform „YouTube“ unter dem Namen „Der Berg ohne Namen“ zu sehen ist. Mehr als 800 Mal wurde er angeklickt. In der Facebook-Gruppe „Naumburg - aktuell“ geteilt, hinterließen einige Kommentare, vor allem auch Erinnerungen an die damalige Zeit, welche Folgen die Ablagerungen auf den Alltag der Menschen hatten. Auch ein Verweis auf die nahe gelegene Deponie und das Domizil von Gerhard Schröder, in Naumburg unter dem Namen „Asche-Schröder“ bekannt, ist dort zu lesen. Heute ist auf dem Areal der Gnadenhof des Naumburger Tierschutzvereins „Hilfe für Samtpfoten“ ansässig (wir berichteten mehrfach ausführlich).

Auch ein alter Schuh zählt zu den Funden. (Foto: Torsten Biel)

Positiv stimmt es Polten, dass die Stadt Naumburg auf ihrer Internetseite über Ablagerungen von Altlasten in Plänen und Listen verweist. „In anderen Städten gibt es solch eine Aufzählung entweder gar nicht oder sie ist nur sehr unvollständig“, so der Kulturwissenschaftler, der in einer Schule tätig ist und sich wünscht, dass das Thema Müll und Altlasten der Vergangenheit Teil der Umweltpädagogik wird. „Immer mehr Menschen wissen davon nichts mehr“, betont Polten. Obwohl mittlerweile wieder zurück in Jena, will er Naumburg nicht aus dem Blick verlieren. Polten: „Ich will an dem Thema dranbleiben, habe Ideen für die Vermittlung in kleinen Gruppen.

Wer Erinnerungen an die Deponie hat, kann sich an die Redaktion wenden: naumburger.tageblatt@nt.de. Näheres: www.natur-wildnis-altlast-jena.de