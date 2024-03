Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Cremefarbene Vorhänge, ein Laufsteg in eben jener zarten Farbe, der in den Zuschauerraum hineinragt. Später wird noch ein schlichter Hocker sichtbar. Keine pompöse Kulisse, keine extravaganten Requisiten. Allein an den vier Schauspielern in ihren barock anmutenden Kostümen liegt es, das Publikum ins Frankreich des 18. Jahrhunderts zu führen – und in eine von Intrigen, Leidenschaften und Emotionen getriebene Handlung. Sie werden ihre Aufgabe mit Bravour meistern, das schon einmal vorweg.