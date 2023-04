Zscheiplitz - Sie wird bald aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen. Bis Ende April sollen die Arbeiten in der Sakristei der Klosterkirche in Zscheiplitz abgeschlossen sein. Handwerker, Architekten und Denkmalschützer drücken sich seit einiger Zeit die Klinke in die Hand. Für das Projekt haben das Kirchspiel Freyburg und der Verein der Klosterbrüder einen langen Atem bewiesen - wie schon in der Vergangenheit. Seit Ende der 1980er Jahre hat sich das damals verfallene Gotteshaus Stück für Stück zu einem Kleinod gewandelt, zählt seit 2017 zur Straße der Romanik.

