Am Freitag wird im Herzoglichen Weinberg in Freyburg die Zweitauflage der Cuvée mit dem besonderen Namen präsentiert. Ex-Gebietsweinkönigin Luise Böhme und Kathleen Romberg, Kellermeisterin der Winzervereinigung, haben den guten Tropfen kreiert. Was sie damit verfolgen.

Freyburg - Manche/r wird die Flaschen mit dem elegant-weißen, goldbedruckten Etikett schon beim Winzer des Vertrauens, im Fachhandel oder in regionalen Edeka-Märkten gesehen und womöglich auch verkostet haben: Bereits am Gründonnerstag startete der Verkauf für die zweite Auflage jener Weißwein-Cuvée, die den sinnfälligen Namen „FreyGeist“ trägt. Am Freitag, 19. Mai, soll die besondere Weinkreation im Rahmen eines Open-Air-Events ab 17 Uhr im Herzoglichen Weinberg in Freyburg präsentiert werden - bei freiem Eintritt, allerlei Angeboten zur eigenen Verköstigung und mit Musik von DJ PiTBlatsch.