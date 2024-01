Am kommenden Sonnabend findet auf dem Naumburger Marktplatz der erste von zwei Taubenmärkten in diesem Jahr statt. Bisher liegen der städtischen Marktmeisterin 140 Anmeldungen vor.

Der einzigste seiner Art in Deutschland - Erster Taubenmarkt des Jahres am Sonnabend

Der erste von insgesamt zwei Taubenmärkten in Naumburg wird am kommenden Sonnabend wieder viele Züchter und Freunde des Geflügels auf den Marktplatz ziehen.

Naumburg - Er ist neben der Straßenbahn eine der absoluten Besonderheiten Naumburgs: der Taubenmarkt. Erstmals abgehalten wurde er in der Domstadt im Jahr 1868. Bis zur coronabedingten Zwangspause fanden jeweils vier davon pro Jahr statt. Der Gemeinderat reduzierte jedoch per Beschluss deren Zahl auf zwei. „Es ist der einzige reine Taubenmarkt in Deutschland“, ist sich die städtische Marktmeisterin Ines Hackbarth ganz sicher. „Woanders, wie etwa in Buttstädt oder Kölleda, werden noch Hühner oder Kaninchen angeboten“, sagt sie.

Am kommenden Sonnabend ist es nun wieder so weit. Von 6 bis 12 Uhr werden die Stände auf dem Markt stehen. Ab 5 Uhr wird Ines Hackbarth die Standnummern herausgeben. 140 Anmeldungen liegen bereits vor, „aber da kommen noch einige dazu“, meint die Marktmeisterin. 180 Anmeldungen waren es im Vorjahr gewesen. Wieder werden Züchter aus ganz Deutschland, aber auch aus Polen oder Tschechien erwartet.

Der Empfang der Züchter durch den Oberbürgermeister ist für den zweiten Taubenmarkt in 2024, für den 10. Februar vorgesehen. Vergangenes Jahr war die Februar-Veranstaltung nach dem Ausbruch der Geflügelpest im Tierpark Bad Kösen abgesagt worden.